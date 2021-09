Speciale energia: Germania, fonti tradizionali superano energia eolica nella generazione di elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le fonti tradizionali hanno superato nel primo semestre del 2021 l'energia eolica nella generazione di elettricità in Germania. Il 56 per cento del totale, pari a 258,9 miliardi di chilowattora, proveniva da fonti convenzionali come carbone, gas naturale o energia nucleare, come riferito dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Si tratta di un incremento del 20,9 per cento su base annua, che riporta idrocarburi e nucleare al primo posto nella classifica delle fonti dell'elettricità generata in Germania. La quota delle rinnovabili è, invece, diminuita dell'11,7 per cento al 44 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2020. In particolare, a causa della debolezza dei venti nella scorsa primavera, l'energia eolica ha subito una contrazione del 21 per cento nel periodo di riferimento. (Geb)