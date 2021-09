Speciale energia: Germania, ministero Economia, inflazione dovrebbe diminuire rapidamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Germania dovrebbe diminuire rapidamente dopo essere salita al 3,9 per cento ad agosto scorso, raggiungendo il massimo dal 1993. È quanto afferma il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco nel suo bollettino di settembre, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, il dicastero evidenzia come il livello generale di prezzi sia aumentato in maniera significativa dall'inizio dell'anno a causa di “effetti speciali”. Tuttavia, nei primi mesi del 2022, “è probabile” che il tasso di inflazione diminuisca di nuovo notevolmente quando cesseranno le conseguenze di tali fattori. (Geb)