Roma: caccia la moglie di casa e minaccia i carabinieri con una pistola, arrestato

- I carabinieri della Stazione di Roma Settecamini nel tardo pomeriggio di ieri hanno arrestato un egiziano, regolare sul territorio italiano. I militari erano intervenuti a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al 112NUE da parte di una donna romena che lamentava di essere stata minacciata dal marito, un cittadino egiziano di 55 anni, mentre stavano discutendo all’interno della loro abitazione, in località Corcolle. Giunti sul posto, i carabinieri, effettivamente, hanno trovato la donna all’esterno dell’abitazione che, in lacrime, spiegava loro che il marito, in preda ai fumi dell’alcol, l’aveva minacciata e ingiuriata, cacciandola di casa. I militari, dunque, hanno deciso di parlare con l’uomo per verificare quale fosse la motivazione della lite e, soprattutto, lo stato del 55enne. (segue) (Rer)