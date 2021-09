Roma: caccia la moglie di casa e minaccia i carabinieri con una pistola, arrestato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato proprio davanti alla porta di casa che i due carabinieri, mentre parlavano con l’uomo, si sono visti puntare addosso una pistola. L’egiziano, infatti, durante la discussione, ha dato in escandescenza e dalla cintura dei pantaloni ha estratto una pistola, fino a quel momento nascosta sotto la maglietta che indossava. I carabinieri sono riusciti a disarmare l’uomo e, dopo una violenta colluttazione, lo hanno ammanettato. Solo dopo i militari si sono accorti che la pistola era una fedele riproduzione di un’arma vera a cui era stato tolto il tappo rosso che l’avrebbe identificata come a salve. La professionalità e il sangue freddo dei due carabinieri ha consentito che il gesto scriteriato dell’egiziano non sfociasse in tragedia. L’uomo è stato arrestato per resistenza e per le lesioni cagionate ai due militari intervenuti e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Roma per la successiva direttissima. (Rer)