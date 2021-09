Lombardia: Regione aderisce ad accordo locale per realizzare sede dei Carabinieri a Zavattarello (Pv)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia aderisce alla proposta di un "Accordo Locale Semplificato" con la Comunità montana Oltrepò Pavese e il Comune di Zavattarello, per la realizzazione in via Vittorio Emanuele di un'unica sede per l'Arma dei Carabinieri della linea Territoriale e Forestale al servizio di 5 Comuni. A prevederlo la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale lombarda, su proposta del Presidente, di concerto con l'assessore a enti locali, montagna, piccoli Comuni e programmazione negoziata Massimo Sirtori e l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato. La delibera stabilisce, inoltre, di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo massimo di 1.710.000 euro a fronte di un quadro di costi complessivi di 1,9 milioni. Il cofinanziamento regionale non potrà superare il 90 per cento dei costi effettivamente sostenuti dal Comune. La restante quota sarà messa a disposizione dalla Comunità Montana Oltrepò Pavese per 90 mila euro, mentre il Comune metterà a disposizione la restante quota di 100 mila euro. "Grazie a questo Accordo locale semplificato, uno degli strumenti della programmazione negoziata regionale - commenta l'assessore Sirtori - garantiremo un presidio attivo per questo territorio". (segue) (Com)