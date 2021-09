Lombardia: Regione aderisce ad accordo locale per realizzare sede dei Carabinieri a Zavattarello (Pv) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La realizzazione di una nuova sede dell'Arma dei Carabinieri, che sarà a disposizione di più Comuni - continua - aiuterà a incrementare la sicurezza percepita dai cittadini e a prevenire e contrastare la criminalità. Non solo, consegneremo all'Arma una sede adeguata e moderna allo svolgimento delle funzioni quotidiane volte ad assicurare i più elevati livelli di tutela". "Continua il percorso fianco a fianco degli enti locali Lombardi - conclude - con l'obiettivo di rilanciare il territorio e di aumentare la sicurezza nei nostri Comuni". I lavori prevedono la realizzazione di un edificio a tre piani fuori terra per ospitare le funzioni operative e logistiche; la progettazione esecutiva dell'edificio rispetterà i vincoli ambientali, paesaggistici, geologici, idrogeologici e sismici. "La costruzione di nuove caserme - ha evidenziato De Corato - diventa sempre più importante per avvicinare ulteriormente il cittadino alle istituzioni. L'ampliamento, la ristrutturazione e la costruzione di nuove strutture dell'Arma dei Carabinieri diventano pertanto segnali significati di Regione Lombardia. L'atto approvato oggi segue analoghi provvedimenti già deliberati da Palazzo Lombardia. La sicurezza passa anche e soprattutto dalla costruzione di nuovi e più moderni edifici da destinare alle Forze dell'ordine". (Com)