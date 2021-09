Viterbo: Lollobrigida, Fd'I chiede diretta tv su informativa Lamorgese su rave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fd'I alla Camera, Francesco Lollobrigida, ricorda che "mercoledì alle 16, grazie a Fratelli d'Italia, il ministro Lamorgese svolgerà nell'Aula della Camera una informativa urgente sul rave party di agosto nel viterbese. Chiarire di fronte ai deputati, che sono i rappresentanti del popolo, ciò che è accaduto in quella circostanza era giusto e doveroso". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Ma riteniamo altrettanto convintamente che anche i cittadini abbiano il diritto di sapere che cosa sia successo presso il lago di Mezzano dal 13 al 19 agosto, valutando in modo diretto le parole del ministro dell'Interno e ascoltando il dibattito parlamentare che seguirà all'informativa. Per questo motivo ho scritto una lettera al presidente della Camera Roberto Fico per chiedergli di attivarsi affinché i lavori dell'Aula siano accessibili a tutti gli italiani attraverso una diretta tv sulle reti di Stato". Lollobrigida conclude: "Confidiamo sia posta la giusta attenzione alla richiesta di Fratelli d'Italia. Del resto sarebbe imbarazzante non consentire al ministro di spiegare agli italiani cosa sia accaduto. E' una questione di trasparenza". (Com)