Lavoro: rapporto Excelsion, in aumento assunzioni a Rieti e Viterbo per turismo e edilizia

- Mercato del lavoro in grande fermento nell'alto Lazio nel trimestre agosto-ottobre 2021 in cui si preannuncia da parte delle imprese un programma di assunzioni di 5.870 lavoratori (+15,3 per cento rispetto al 2019): 3.690 lavoratori nella provincia viterbese (+23,8 per cento) e 2.180 in quella di Rieti (+3,3 per cento). Per quanto riguarda i dati a livello nazionale, nel trimestre agosto-ottobre le imprese hanno in programma di assumere 1,2 milioni di lavoratori (+13,8 per cento rispetto all'analogo trimestre 2019), mentre per la Regione Lazione sono previste 123.350 entrate (il 4,3 per cento in più rispetto al 2019). È quanto emerge dall'ultimo bollettino "Excelsior", il sistema informativo realizzato da Unioncamere e Infocamere in collaborazione con Ministero del Lavoro e Unione Europea, che riporta il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro. (segue) (Com)