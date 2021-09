Lavoro: rapporto Excelsion, in aumento assunzioni a Rieti e Viterbo per turismo e edilizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si denota una buona crescita della nuova occupazione – dichiara in una nota Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di commercio di Rieti - Viterbo –, nonostante sia comunque necessario recuperare ancora delle posizioni, rispetto alla situazione ai periodi pre-Covid. La strada sembra tuttavia essere quella giusta, soprattutto in alcuni settori strategici, in particolare quello del turismo". Scorrendo i vari settori nel trimestre agosto-ottobre l'industria prevede di assumere 1.470 unità nell'alto, di cui 880 nella provincia di Viterbo e 590 in quella di Rieti, evidenziando una crescita del 4,3 per cento rispetto allo stesso trimestre del 2019 nel Lazio (nel dettaglio l'1,1 per cento in più rispetto allo stesso trimestre del 2019 per quanto riguarda la provincia di Viterbo e e il 9,3 per cento in più per quella di Rieti). (segue) (Com)