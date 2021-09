Lavoro: rapporto Excelsion, in aumento assunzioni a Rieti e Viterbo per turismo e edilizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i servizi la crescita risulta essere ancora più consistente con 4.410 nuove assunzioni nel territorio delle due province, segnando una crescita complessiva del 19,8 per cento rispetto al 2019. A livello provinciale l'incremento risulta essere percentualmente differenziato rispetto al 2019: +33,6 per cento per la provincia viterbese, determinato dalla previsione di 2.820 assunzioni, e +1,3 per cento per la provincia di reatina con 1.590 nuovi posti di lavoro. Notevoli i segnali di ripresa dei settori più a lungo soggetti alle restrizioni, quali i servizi turistici, che continuano la fase ascendente iniziata a luglio e nel trimestre agosto-ottobre programmano nel Lazio nord 1.360 reclutamenti pari al 78,9 per cento in più rispetto all'analogo periodo nel 2019. Nel dettaglio sono 950 le persone in entrata nel viterbese (+86,3 rispetto al 2019) e 410 nella provincia di Rieti per l'intero trimestre (+64 per cento). Con riferimento al settore delle costruzioni complessivamente il comparto delle costruzioni impiegherà entro il mese di ottobre 590 persone, pari a +31,1 per cento di lavoratori rispetto all'analogo periodo del 2019. Di questi 390 nella provincia di Viterbo (+44,4 per cento) e 200 in quella di Rieti (+11,1 per cento). (segue) (Com)