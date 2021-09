Lavoro: rapporto Excelsion, in aumento assunzioni a Rieti e Viterbo per turismo e edilizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difficoltà di reperimento delle figure ricercate dalle imprese si mantiene elevata e si attesta al 37,9 per cento per la provincia di Viterbo e al 34,6 per cento per quella di Rieti. Nella provincia viterbese, in particolare, sono difficili da reperire le figure professionali di operai specializzati e conduttori di impianti e macchine (53,4 per cento) con una richiesta prevalente nell'industria alimentare (75 per cento) e nell'edilizia e manutenzione degli edifici (55,6 per cento). Nella provincia di Rieti, invece, le figure di più difficile reperimento sono gli impiegati, professioni commerciali e nei servizi (40,3 per cento), in particolare personale di amministrazione, di segreteria e dei servizi generali (56,7 per cento) e operatori dell'assistenza sociale, in istituzioni o domiciliari (55,4 per cento). Rispetto alla tipologia di contratto nell'alto Lazio complessivamente le assunzioni stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, saranno il 24 per cento, le assunzioni a termine, ossia a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita, il 76 per cento. Nel dettaglio nella provincia di Viterbo il 26 per cento saranno stabili (-11 per cento), e 74 per cento a termine (+11 per cento). Per la provincia di Rieti, invece, nel 21 per cento dei casi stabili (-8 per cento) e il 79 per cento a termine (+8 per cento). (Com)