Medio Oriente: Hamas e Anp respingono piano ministro Esteri Israele per Striscia di Gaza

- L’Autorità nazionale palestinese (Anp) e il movimento islamista Hamas hanno respinto, in contesti separati, il “piano” per la Striscia di Gaza annunciato ieri sera dal ministro degli Esteri di Israele, Yair Lapid. Il problema di Gaza “è un problema politico, ed è lo stesso che devono affrontare tutti i Territori palestinesi, compresa Gerusalemme”, ha detto parlando alla sessione odierna del Consiglio dei ministri il premier dell’Anp, Mohammed Shtayyeh. “Ciò che è necessario è un percorso politico serio e autentico, basato sulla legittimità internazionale e il diritto internazionale, che ponga fine all’occupazione, faccia levare l’assedio dalla Striscia di Gaza, interrompa le ostilità in tutti i Territori palestinesi e renda la ricostruzione possibile e permanente”, ha aggiunto il primo ministro, commentando il piano “economia in cambio di sicurezza” presentato da Lapid. “Il nemico ha fatto ricorso a varie proposte per indebolire la resistenza, e non vi è riuscito. Il suo ricorso a un tale piano indica la sua incapacità di affrontare la resistenza e il nostro popolo palestinese”, ha detto invece il portavoce di Hamas, Hazim Qasim. Intanto, oggi il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, è atteso oggi in Egitto, dove incontrerà il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, a Sharm el Sheikh, nel Sinai. Quella di Bennett è la prima visita di un premier israeliano in Egitto negli ultimi dieci anni. (segue) (Res)