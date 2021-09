Medio Oriente: Hamas e Anp respingono piano ministro Esteri Israele per Striscia di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Israele, Yair Lapid, ha presentato ieri sera una “nuova visione” per le relazioni dello Stato ebraico con la Striscia di Gaza, sottolineando la necessità di “muoversi in direzione di un processo pluriennale a Gaza per economia in cambio di sicurezza”. Parlando a una conferenza presso l’Istituto per la politica antiterrorismo della Reichman University, Lapid ha detto che l’obiettivo di tale iniziativa è "creare stabilità da entrambi i lati del confine”. “Non è una proposta di negoziati con Hamas”, ha detto il ministro degli Esteri, riferendosi al gruppo islamista palestinese che amministra de facto l’enclave. “Israele non concederà premi a un’organizzazione terroristica indebolendo l’Autorità (nazionale palestinese), che lavora con noi su base regolare”, ha proseguito Lapid. Il piano presentato dal ministro israeliano prevede due tappe per cambiare la situazione economica sul campo a Gaza, mediante una combinazione di investimenti internazionali, cooperazione israelo-palestinese e “Hamas quiescente”. “Le condizioni politiche (…) non permettono progressi diplomatici al momento, ma a Gaza possiamo e dovremmo agire ora”, ha detto Lapid. (Res)