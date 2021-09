Migranti: Aimi (FI), situazione fuori controllo, serve riunione emergenza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il senatore Enrico Aimi, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari esteri a palazzo Madama, "la situazione al confine Sud del Mediterraneo è diventata insostenibile per numero di arrivi ed è assolutamente fuori controllo". Il parlamentare prosegue in una nota: "Non possiamo gestire questa ondata migratoria semplicemente attraverso la redistribuzione sul territorio nazionale che, per quanto organizzata, finisce per aggravare ulteriormente situazioni già da tempo in acuta sofferenza. Il numero degli sbandati è senza precedenti e destano concreto allarme sociale". Per l'esponente di FI, "in presenza di un'emergenza sanitaria, economica e di sicurezza la questione non è più procrastinabile ed il governo deve metterla urgentemente in agenda. La soluzione per bloccare le partenze, e procedere ai rimpatri dei migranti irregolari, deve fare leva sui trattati economici bilaterali che l’Italia ha stipulato con i Paesi di provenienza, predisponendo altresì un grande Piano Marshall per l’Africa". (segue) (Com)