Romania: risorse energetiche primarie aumentate di quasi l'11 per cento nei primi sette mesi 2021

- Le risorse energetiche primarie della Romania sono aumentate del 10,8 per cento nei primi sette mesi del 2021 su base annua, e quelle dell'elettricità sono aumentate del 10,6 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. Nello stesso periodo di riferimento, in Romania, il consumo finale di energia elettrica si è attestato a 32,459 miliardi di kWh, il 7 per cento in più, mentre l'illuminazione pubblica è diminuita del 3,1 per cento. Il consumo della popolazione è aumentato dell'8,4 per cento. (Rob)