Roma: Pedica (+Europa), Aurelio di nuovo allagato, oramai ci vuole il canotto

- "Via Gregorio VII di nuovo allagata per una copiosa fuoriuscita d'acqua e traffico in tilt. Tra un po' gli abitanti dell'Aurelio saranno costretti a comprare il canotto al posto della macchina. Possibile che da anni non si riesce a risolvere il problema?". È quanto afferma Stefano Pedica di Più Europa. "Raggi cosa ha fatto in tutti questi anni per mettere in sicurezza il quartiere? Che fine ha fatto la manutenzione? - continua Pedica -. La sindaca ha pensato alle migliaia di cittadini che oggi dovevano accompagnare i figli a scuola e andare a lavorare e ai commercianti? Le istituzioni hanno il dovere di garantire la sicurezza e impedire i danni prodotti dagli allagamenti e dalla chiusura della viabilità". (Com)