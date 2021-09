Lavoro: Silli (CI), dati Istat ancora negativi soprattutto per donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Coraggio Italia, Giorgio Silli, segretario di presidenza della Camera del deputati segnala: "Purtroppo la fotografia che ci offre oggi l'Istat, riguardo l'occupazione nel secondo trimestre del 2021, e' ancora negativa. Questo significa che il governo Draghi deve focalizzare la sua azione sulle politiche per lo sviluppo e per il lavoro, investendo velocemente i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) soprattutto su quei territori dove sono localizzate le grandi produzioni che possono dare un grande slancio al Prodotto interno lordo (Pil) del Paese come, ad esempio, a Prato nel comparto del manifatturiero". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Dobbiamo recuperare il gap tra donne e uomini che vede il tasso di disoccupazione femminile ancora troppo squilibrato. Il mercato del lavoro, cosi come l'Italia, ha già dato segni di ripresa ma spetta al governo dare una vera e propria scossa per uscire dai danni causati all'economia dalla pandemia del Covid-19". (Com)