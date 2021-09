Sicurezza: Mulè, in arrivo in Friuli altri 50 militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ha segnalato che "il Friuli-Venezia Giulia è una Regione che richiama ai valori della patria, tanto che proprio da Aquileia partirà il treno per celebrare il centenario del Milite ignoto". Durante la conferenza stampa per "Ciriani sindaco" a Pordenone, alla presenza dell'onorevole Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, e del senatore, Franco Dal Mas, Mulè ha continuato: "Con l'operazione 'Strade sicure', qui in Friuli-Venezia Giulia, ci sono 425 unità impegnate, di cui 250 che hanno collaborato per emergenza Covid. Alla luce degli eventi afghani e della 'riattivazione' della rotta balcanica la Difesa è pronta a dare più uomini: è notizia di poche ore fa la definizione di un'ulteriore aliquota di 50 militari per attività di controllo dedicate all'immigrazione e alla sicurezza".(Com)