Abruzzo: Cna sostiene proposta proposta di Pescara Capitale della cultura 2026

- Sosterremo convintamente in tutte le sedi la candidatura della città di Pescara a Capitale della cultura 2026. Lo afferma il direttore provinciale della Cna, Carmine Salce, secondo cui "la proposta formulata in occasione del Festival dedicato a d'Annunzio coglie le straordinarie e sintetizza le potenzialità offerte dalla realtà cittadina a un'area vasta del territorio, che supera anche gli stretti confini regionali. In questi anni, ma anche in quest'ultimo periodo segnato dalla drammatica emergenza Covid-19 – aggiunge - abbiamo assistito al consolidamento di grandi eventi che hanno fatto la storia culturale della città, come il Festival Jazz, il Premio Flaiano, le stagioni dell'Ente Manifestazioni Pescaresi e della Società del Teatro e della Musica. Fino appunto alla recente kermesse dedicata a Gabriele d'Annunzio. Un patrimonio cui fatto da contorno le iniziative promosse da altri soggetti, come il Marina di Pescara o organizzate da un vivacissimo tessuto di professionisti della musica, del teatro, delle arti figurative, del cinema, della danza. Eventi - prosegue - cui vanno ad aggiungersi le aperture di due nuovi bellissimi spazi, l'Imago Museum della Fondazione Pescarabruzzo e il museo dell'Ottocento, promossi da soggetti privati, che hanno finito per arricchire questo importante patrimonio". (segue) (Gru)