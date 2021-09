Abruzzo: Cna sostiene proposta proposta di Pescara Capitale della cultura 2026 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal punto di vista del tessuto economico e produttivo che rappresentiamo – conclude Salce – si tratta di un'occasione straordinaria che deve essere colta in tutte le sue potenzialità per le attività del turismo, della ristorazione, dell'artigianato, del commercio. Un appuntamento, ne siamo certi, cui Pescara anche in vista dell'inevitabile confronto che si aprirà con le altre realtà candidate, saprà arrivare preparata nell'immagine e nella qualità dell'offerta urbana. Ma anche con una rete di collegamenti ferroviari, stradali, aeroportuali e portuali pienamente efficiente e funzionante". (Gru)