Cina-Portogallo: morte Sampaio, Xi invia messaggio di cordoglio a Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato ieri un messaggio di cordoglio al presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa per la morte del suo predecessore Jorge Sampaio. L'ex presidente della repubblica portoghese, Jorge Sampaio, è stato "un esempio di combattente per la libertà e per la democrazia", ha affermato il primo ministro portoghese, Antonio Costa, in una dichiarazione al Paese per esprimere il cordoglio della nazionale per la morte a 82 anni dell'ex presidente della Repubblica, Jorge Sampaio, capo dello Stato tra il 1996 ed il 2006. "Ha esercitato le sue funzioni politiche con lo stesso senso civico, di militanza e di convinzione con cui ha assunto la direzione del movimento studentesco contro la dittatura nel 1962", ha rimarcato Costa, ricordando che negli ultimi anni Sampaio aveva lanciato una grande piattaforma internazionale affinché i rifugiati siriani potessero proseguire i loro studi universitari e completarli con successo. Il premier di Lisbona ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per commemorare la morte di Sampaio. (Cip)