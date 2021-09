Scuola: Roma multiservizi, ripartenza in sicurezza, sanificate 500 strutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi riparte l'anno educativo e scolastico per le strutture di Roma Capitale, con Roma Multiservizi che si conferma come perno per l'erogazione di servizi fondamentali. L'azienda garantisce infatti alle oltre 500 strutture tra asili nido e alle scuole dell'infanzia attività che mettono sempre al centro l'interesse dei bambini e delle famiglie pienamente in linea con tutte le disposizioni, emanate dal Governo, a tutela della salute pubblica. I circa 2.500 dipendenti dell'azienda assicurano un prezioso supporto a educatrici ed educatori. Lo comunica la società in una nota. (segue) (Com)