Scuola: Roma multiservizi, ripartenza in sicurezza, sanificate 500 strutture (2)

- All'interno degli asili nido vengono svolte attività di assistenza, custodia e sorveglianza finalizzate a facilitare il lavoro degli educatori e a creare le condizioni per lo sviluppo sereno e sicuro di bambini anche molto piccoli. Nelle scuole dell'infanzia, gli operatori forniscono soprattutto servizi all'interno delle mense e svolgono attività di igienizzazione e manutenzione delle aree interne e esterne, volte a garantire che lo svolgimento delle attività didattiche avvenga all'interno di ambienti curati, puliti e sicuri. Non meno importanti i servizi di accompagnamento, assistenza e sorveglianza sugli scuolabus per un totale di circa 400 linee di trasporto scolastico, che coinvolgono circa 12 mila famiglie. Roma Multiservizi "augura a tutti i bambini e a tutte le famiglie un magnifico inizio di anno educativo e scolastico, all'insegna della collaborazione e di un forte spirito di comunità". (Com)