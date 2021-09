Speciale difesa: Tunisia, Marina militare salva 100 persone al largo di Mahdia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'unità navale della Marina militare della Tunisia è riuscita "a salvare 100 migranti di diverse nazionalità africane a bordo di una barca che stava per affondare a 10 chilometri dalle coste Cheba, nella provincia di Al Mahdia". Lo ha riferito il ministero della Difesa tunisino in un comunicato stampa, affermando che l’imbarcazione era partita dalla costa di Sidi Mansour, presso Sfax, nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2021 verso le coste europee. Le persone (provieniti 36 da Costa d'Avorio, 14 dal Mali, quattro dal Camerun, 17 dalla Guinea, 12 dalla Sierra Leone, una dal Togo, una dalla Nigeria, sei dal Senegal, otto dal Gambia e una dal Burkina Faso) sono state trasferite alla principale base navale di Sfax, dove sono state consegnate alla Guardia nazionale per intraprendere le procedure legali nei loro confronti. Secondo l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), un totale di 39.410 migranti sono arrivati in Italia via mare dal primo gennaio al 31 agosto 2021, dei quali 18.089 sono partiti dalla Libia e 14.560 dalla Tunisia, mentre 23.350 sono stati intercettati in mare e riportati a terra dalla Guardia costiera libica. Non sono invece disponibili numeri sul numero di salvataggi/recuperi da parte della autorità. (Tut)