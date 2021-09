Speciale difesa: direttore Aid Latorre firma accordo quadro di collaborazione con Iveco Defence Vehicles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Agenzia industrie difesa, Nicola Latorre, si è recato in visita alla sede di Iveco Defence Vehicles alla presenza dell'amministratore delegato Claudio Catalano, per la firma del nuovo Accordo quadro di collaborazione che prevede tra l'altro l'utilizzo e l'implementazione delle strutture dello stabilimento militare Spolette di Torre Annunziata, Unità produttiva di Aid. "L'accordo sottoscritto consente di consolidare e sviluppare ulteriormente il rapporto avviato negli anni scorsi con Iveco Defence Vehicles, permettendo di creare nuovi sbocchi per commercializzare la produzione di mezzi ricondizionati a privati e Forze armate di Paesi esteri con cui l'intero comparto Difesa collabora. Questo accordo ribadisce la volontà dell'Agenzia di ampliare la propria area di azione con apposite partnership con privati leader nel settore, al fine di incrementare la produttività dei nostri Stabilimenti", ha detto il direttore generale Nicola Latorre secondo quanto riferito in un comunicato. L'accordo mira alla creazione di nuovi sbocchi produttivi coinvolgendo l'area industriale e quella sviluppo mercati dell'agenzia. L'intendimento è quello di implementare l'attività di valorizzazione del materiale di armamento, in particolare dei mezzi terrestri quali Defender, VM90, Acm/Acl e Daily. (Res)