Speciale difesa: Carabinieri e Marina, “Facciamo salpare la ricerca” per salvare bambini malati

- Correre per mille chilometri, da Padova a Taranto, per dare speranza ai 450 bambini uccisi ogni anno in Italia da malattie oncologiche. Non è correndo che arriva alla guarigione, ma è puntando su questo sport che la fondazione Città della Speranza fa leva per sensibilizzare tutti ad uno sforzo, quello di sostenere la ricerca. Nel salone di rappresentanza della caserma Palidoro, sede del Comando unità mobili specializzate dell’Arma dei carabinieri, è stata presentata la terza edizione dell’iniziativa “Facciamo salpare – decollare la ricerca”. Una staffetta sportiva, organizzata dalla Fondazione Città della Speranza – Onlus, che si terrà dal 13 al 18 Settembre e che si fregia del patrocinio dello Stato maggiore della Difesa. Marina, Carabinieri, Aeronautica, Esercito sostengono l’iniziativa nata a Padova dove ha sede la Casa della Speranza e da dove la staffetta partirà il 13 settembre dalla sede del Comando interregionale Carabinieri Vittorio Veneto e si concluderà a Taranto sulla portaerei Cavour. (Rer)