Speciale difesa: India-Australia, ministri Difesa, colloquio su scambio informazioni e cooperazione industriale

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha avuto un colloquio con l’omologo dell’Australia, Peter Dutton, in visita a Nuova Delhi, sulla cooperazione bilaterale e su questioni regionali. Lo riferisce un comunicato del ministero della Difesa indiano. I due ministri, si legge nella nota, hanno concordato di lavorare insieme per realizzare il pieno potenziale del partenariato strategico globale, basato sulla visione condivisa di una regione indo-pacifica libera, aperta, inclusiva e basata sulle regole. In particolare, hanno convenuto di ampliare l’impegno militare. Inoltre, l’industria australiana è stata sollecitata a investire in India, beneficiando delle politiche di promozione degli investimenti esteri diretti. Dutton è giunto in India insieme alla collega degli Esteri, Marise Payne, che incontrerà l’omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar. I quattro parteciperanno al primo dialogo bilaterale in formato “2+2”. (Inn)