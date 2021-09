Speciale difesa: Regno Unito, stampa, membro forze speciali afgane arrestato a Manchester dopo evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un militare delle forze speciali afgane sarebbe stato arrestato da parte della polizia britannica in un hotel di Manchester nei giorni scorsi. L'uomo era rimasto in quarantena con la sua famiglia dopo essere arrivato nel Regno Unito in seguito ad un volo di evacuazione da Kabul. Secondo quanto riferito dall'emittente britannica "Sky News", la polizia avrebbe fatto irruzione nella stanza d'albergo tra il 31 agosto e il primo settembre per eseguire il blitz. Stando alle fonti, il militare delle forze speciali afgane sarebbe ancora detenuto. Non si conosce, rivela tuttavia la testata giornalistica, il motivo dell'arresto. Secondo la legge britannica, la polizia può trattenere un sospetto fino a 96 ore senza accusa se questo è sospettato di un reato grave. Si può, inoltre, trattenere un sospetto fino a 14 giorni senza accusa se la persona è stata arrestata sulla base della legislazione sul terrorismo. Il ministero dell'Interno e quello della Difesa non hanno commentato la notizia.L'individuo e la sua famiglia erano stati accolti in un hotel per il loro periodo di quarantena anti-Covid, dal momento che l'Afghanistan è sulla lista rossa del governo britannico. Una fonte ha detto a "Sky News" che l'arrestato è stato portato via in manette. Il mese scorso l'emittente aveva segnalato che un cittadino afgano sulla lista "no-fly" del Regno Unito era stato portato a Birmingham come parte dell'operazione di evacuazione da Kabul. In quel caso, il governo aveva definito l'individuo non pericoloso e non era stato preso alcun provvedimento. (Rel)