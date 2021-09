Speciale difesa: Afghanistan, Guerini, si giocherà una partita che riguarda anzitutto attori regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Afghanistan si giocherà una partita che riguarda la comunità internazionale, “anche noi per alcuni aspetti, ma riguarda anzitutto gli attori regionali o regionali a dimensione globale”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, intervenendo alla Festa nazionale dell'Unità di Bologna. Il ministro ha citato come principali attori nel contesto afgano Cina, Russia, Pakistan e Iran. “Hanno agende diverse e l’evoluzione dell’Afghanistan va valutata anche da questo punto di vista”, ha dichiarato Guerini. (Res)