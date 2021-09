Speciale difesa: dal 12 al 20 settembre esercitazioni congiunte Azerbaigian, Turchia e Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime esercitazioni congiunte delle forze speciali di Azerbaigian, Turchia e Pakistan, soprannominate "Tre fratelli 2021", si terranno a Baku dal 12 al 20 settembre. Lo ha annunciato il ministero della Difesa azerbaigiano. "A partire dal 12 settembre, per la prima volta a Baku si terranno le esercitazioni internazionali congiunte 'Tre fratelli 2021' delle forze speciali di Azerbaigian, Turchia e Pakistan", ha affermato il ministero in una nota. L'esercitazione militare mira a migliorare l'interoperabilità delle unità delle forze speciali dei tre Paesi durante le operazioni di combattimento, nonché a preparare le operazioni in tempo di pace e di guerra, scambiando conoscenze ed esperienze. (Res)