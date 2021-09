Cina-Afghanistan: ministero Esteri, Pechino continuerà ad inviare aiuti a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà a sostenere l'Afghanistan con progetti di sussistenza dedicati alla ricostruzione del Paese. Lo ha affermato oggi in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian. Le dichiarazioni arrivano dopo che la scorsa settimana Pechino ha annunciato l'invio di tre milioni di dosi di vaccino anti-Covid al popolo afgano, come parte di una donazione di 200 milioni di yuan (30,96 milioni di dollari) che include anche cereali, forniture invernali e medicinali. Il portavoce cinese ha anche esortato la comunità internazionale a fornire assistenza economica e umanitaria all'Afghanistan per superare le sue difficoltà, mentre Kabul "sta affrontando sfide economiche legate alla pandemia dopo il ritiro delle truppe degli Stati Uniti". "Washington dovrebbe contribuire ad alleviare le difficoltà economiche dell'Afghanistan nel rispetto della sua indipendenza sovrana", ha aggiunto Zhao. (Cip)