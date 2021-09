Germania-Ue: presidente Bundesbank Weidmann, Bce non può fare politica per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) non può fare una propria politica per il clima. È quanto dichiarato dal presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. A luglio scorso, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di rafforzare l'impegno per la protezione del clima nella politica monetaria”. Secondo Weidmann, ciò “non dovrebbe essere confuso” con una politica per il clima dell'Eurotower. Al riguardo, il banchiere centrale tedesco ha evidenziato che la Bce “non ha il diritto di correggere o anticipare i risultati del processo decisionale democratico di parlamenti e governi” degli Stati membri dell'Eurozona. Weidmann ha poi ricordato che il mandato primario della Banca centrale europea è la stabilità dei prezzi. Pertanto, all'Eurotower “non ci è consentito” perseguire “propri obiettivi” ed esercitare “un ruolo attivo in altre aree politiche”. Queste sono, infatti, decisioni che devono essere assunte da governi e parlamenti, senza interferenze da parte delle banche centrali. Il presidente della Bundesbank ha, infine, affermato: “L'influenza reciproca ha quindi limiti chiari che devono essere rispettati, ad esempio quando si tratta di protezione del clima”. (Geb)