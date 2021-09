Covid: Rampelli (Fd'I), su certificato verde italiani penalizzati rispetto a cittadini Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, intervenendo a "Omnibus", su La7, ha sottolineato: "Non c'è nessuna ambiguità sui vaccini. Abbiamo polemizzato, l'ha fatto Fratelli d'Italia, mica il Partito democratico, con l'Unione europea perché non riusciva ad approvvigionare il continente con il numero necessario di dosi vaccinali per procedere verso questa direzione". Il parlamentare ha aggiunto: "Abbiamo polemizzato con la Germania perché si era presa trenta milioni di vaccini in più rispetto a quelle concordate con Bruxelles. Anche su questo il Pd è stato silente. L'ambiguità è quella del governo che, con il Green pass, introduce l'obbligatorietà surrettizia senza assumersi la responsabilità del risarcimento di un eventuale danno alla salute causato dalle reazioni avverse, come per gli altri vaccini obbligatori. Siamo favorevoli alle vaccinazioni e invitiamo i cittadini a farle, ma il Green pass è un'altra storia. Fratelli d'Italia si è dichiarata, attraverso Giorgia Meloni, favorevole al Green pass europeo. Ma quello nazionale - ha continuato l'esponente di Fd'I - è una contraddizione in termini perché diventa una limitazione invece che un'opportunità proprio perché non adottato da tutta Europa. Un ragionamento lineare... Non possiamo farlo perché altrimenti ci si accusa di ambiguità?". (segue) (Com)