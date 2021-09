Russia-San Marino: Lavrov, a breve firma accordo bilaterale su abolizione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo intergovernativo tra la Federazione Russa e San Marino sull'esenzione dall'obbligo del visto è in fase di preparazione e potrebbe essere firmato in un prossimo futuro. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in conferenza stampa a seguito dei colloqui con il segretario di Stato per gli Esteri, la Cooperazione Economica Internazionale e le Telecomunicazioni di San Marino, Luca Beccari. "Abbiamo un accordo in linea di principio per accelerare la preparazione di un accordo intergovernativo sull'esenzione dall'obbligo del visto per i viaggi dei cittadini. Si trova ad un avanzato grado di preparazione e penso che organizzeremo la sua firma nel prossimo futuro", ha affermato il ministro russo.(Rum)