Scuola: Sala, il sistema ha reagito bene, però bilancio a fine giornata

- Stamattina è ricominciata la scuola, “il sistema mi pare abbia reagito bene, ho visto alcuni report sui trasporti e devo dire, quello che ci risulta, che è andata bene. Non ho avuto segnalazioni di criticità particolari, il bilancio lo tiriamo a fine giornata". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione della lista elettorale di Europa Verde. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se ci siano stati genitori senza green pass respinti, Sala ha risposto: “Quella è una regola, ed è anche una linea di tendenza sulla quale bisogna essere uniti. Oggi ho visto il candidato sindaco di Roma del centrodestra dire di essere vaccinato, ma che non se la sente di spingere tutti a farlo perché non è uno scienziato. Allora un politico non fa nulla? - ha aggiunto Sala -. “Se un politico deve solamente consigliare questioni che domina, io direi che non consiglia quasi nulla perché è tutta una questione tecnica. Dire che raggiungeremo l'immunità gregge, quello sì non me la sento, perché cosa ne so? La politica è credere nelle cose, e io credo che ci si debba vaccinare”. (Rem)