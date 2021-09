Istat: Bernini (FI), disoccupazione cala, ma donne restano penalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in discesa nel secondo trimestre "conferma la ripresa economica in atto, anche se i posti di lavoro restano ancora inferiori ai livelli pre-Covid. Ma a fronte di questa netta – e positiva - inversione di tendenza il monitoraggio dell’Istat ha registrato invece una preoccupante continuità nei dati sull’occupazione femminile, che ha bruciato 370 mila posti di lavoro". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Fin dall’inizio della pandemia - prosegue Bernini - le donne hanno pagato il prezzo più alto per chiusure e smart working. Non solo: l’anno della pandemia ha cancellato 4 mila imprese guidate da donne. E’ l’ora di voltare davvero pagina, accelerando le riforme del Pnrr per allineare l’Italia ai livelli della media europea e perché la parità di genere non resti un buon proposito mai effettivamente realizzato”.(Com)