Farnesina: domani inaugurazione mostra “Un mirabile Inferno. Dante illustrato da Amos Nattini"

- In occasione delle celebrazioni per il 700mo anniversario della morte di Dante, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale presenta la mostra "Un mirabile Inferno. Dante illustrato da Amos Nattini". Lo riferisce una nota della Farnesina. L'esemplare della monumentale edizione, curata dall'artista genovese in oltre 20 anni di lavoro, conservato presso la biblioteca centrale della Farnesina, è costituito dai primi 17 canti della prima cantica, 16 dei quali illustrati, e da alcune tavole ante testo. L'opera, restaurata dall'Istituto centrale per la patologia dell'archivio e del libro (Icpal), fu donata dall'autore a Dino Grandi, allora sottosegretario agli Esteri, in occasione delle iniziative di rilancio dell'edizione tenutesi nella primavera del 1927. La mostra, organizzata dall'Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e dalla direzione generale per la promozione del sistema Paese, sarà inaugurata alla Farnesina martedì 14 settembre e rimarrà esposta fino al 28 dello stesso mese. L'evento di presentazione si terrà alle ore 10:00 presso il Palazzo della Farnesina (Sala Aldo Moro); seguirà una visita guidata dell'esposizione.(Res)