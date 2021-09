Romania: leader Pnl Orban, crisi politica sta intaccando capacità del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi politica in Romania sta intaccando in parte la piena capacità del governo liberale ma ognuno deve fare il proprio dovere. Lo ha detto il leader del Partito nazionale liberale (Pnl), Ludovic Orban in una conferenza stampa. "Il governo deve fare il suo dovere. Naturalmente, il fatto che abbiamo una crisi politica e governativa influisce parzialmente sulla piena capacità del governo, ma tutti devono fare il proprio dovere", ha spiegato Orban ai giornalisti quando gli è stato chiesto se la Romania fosse governata. A proposito di cosa significa "piena capacità", Orban ha spiegato: "Poiché la maggioranza parlamentare è andata persa e sei ministri in carica hanno lasciato il governo, che ovviamente vengono sostituiti da alcuni ministri ad interim, ma che hanno un periodo e una capacità di esercizio limitati, non è come se avessi un governo con piene capacità". Orban ha anche detto che "anche nei ministeri dove ci sono ministri ad interim, questi devono fare il loro dovere". "Il governo deve lavorare in qualche modo. I problemi attuali, i problemi quotidiani devono essere risolti. A ciascuna delle situazioni che richiedono l'intervento del governo devono essere date risposte adeguate, immediatamente. Parliamo dell'inizio dell'anno scolastico, dell'adozione di misure per ridurre l'aumento del numero di contagi giornalieri, dell'adozione di misure per far fronte praticamente all'aumento del numero di infezioni Covid, dell'aumento del numero di posti letto nelle unità di terapia normale e intensiva, e così via", ha concluso Orban. (Rob)