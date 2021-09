Scuola: Parente (Iv), si riparte in aula, non vanificare risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un augurio a tutte le ragazze e ai ragazzi che da oggi, in molte regioni, torneranno in aula. Buon lavoro ai presidi, al personale docente e a tutti gli operatori scolastici. Si ritorna, dopo un anno di dad che ha creato molto disagi, al contatto umano, ad una istruzione adeguata". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Italia viva e presidente della commissione Igiene e sanità del Senato, Annamaria Parente. "Grazie ai vaccini e ai green pass, è un traguardo agognato che abbiamo raggiunto - aggiunge -. Cerchiamo di non vanificarlo, acceleriamo ancora sui vaccini e non abbassiamo la guardia e monitoriamo il sistema dei trasporti". (com)