- "Stiamo contando, non siamo ancora al milione di firma ma ci siamo vicinissimi. Non abbiamo ancora contato le firme nei Comuni, quindi probabilmente abbiamo raggiunto quota 1 milione ma non abbiamo avuto ancora il tempo di contarle tutte". Lo ha detto Marco Cappato, dell'Associazione Luca Coscioni, a "24 Mattino" su Radio 24 a proposito della raccolta firme per il referendum sull'eutanasia legale. (Rin)