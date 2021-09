Scuola: Zingaretti, si ricomincia in presenza, inizio speciale e più significativo dopo Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le lezioni in presenza e l'incontro con i compagni di classe ritrovati dopo tempo rendono questo inizio più speciale e significativo del solito. Facciamo di tutto per goderci la libertà di studiare e stare insieme. Forza. L’Italia ha bisogno di voi". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, riferendosi alla ripresa della scuola dopo quasi due anni di didattica a distanza. "Oggi primo giorno di scuola - aggiunge -. Un grande in bocca al lupo a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che oggi iniziano l’anno scolastico. E un enorme grazie a voi e alle vostre famiglie per la pazienza, l'impegno e la responsabilità che avete dimostrato finora. Grazie anche ai docenti, ai dirigenti scolastici e al personale scolastico. Nel Lazio il tasso di vaccinazione del personale scolastico è al 97 per cento, e questo ci darà maggiore serenità. Ora - conclude - inizia un capitolo nuovo che ci riporta pian piano alla normalità dopo l'incubo del Covid".(Rer)