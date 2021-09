Libia: vicepremier Abu Jinnah fa appello ad attivare istituzioni giudiziarie nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro del governo di unità nazionale libico, Ramadan Abu Jinnah, ha fatto appello ieri ad attivare tutte le istituzioni giudiziarie nel Paese. Ciò è avvenuto in occasione di un incontro tra il vicepremier libico e la ministra della Giustizia di Tripoli, Halima Ibrahim Abdel Rahman. Al centro del colloquio vi è stata la situazione dei detenuti e delle carceri in tutto il Paese, in generale, e nella regione meridionale, in particolare. I due hanno inoltre discusso dei più importanti bisogni e delle difficoltà che il ministero deve affrontare. Da parte sua, Abu Jinnah ha accolto con favore il rilascio di diversi ufficiali del precedente regime da parte del governo unitario nazionale, considerandolo “un inizio” del raggiungimento dell’interesse nazionale nel Paese. La ministra Ibrahim, inoltre, ha sottolineato la necessità di sostenere i tribunali e la polizia giudiziaria e di soddisfare le loro necessità, di modo che possano compiere il lavoro richiesto e offrire un giusto processo ai detenuti. (Res)