Algeria: elezioni amministrative novembre, parteciperanno anche i partiti “boicottatori”

- Le elezioni amministrative del 27 novembre in Algeria vedranno la partecipazione di diversi partiti che hanno sistematicamente boicottato le urne organizzate dopo il 22 febbraio 2019, la data di inizio delle proteste pro-democrazia note con il nome di “Hirak” (“il movimento”). Lo riferisce il sito web d’informazione algerino “Tsa”, vicino all’opposizione al governo del premier Ayman Ben Abderrahmane, prevedendo un’affluenza alle urne di gran lunga maggiore rispetto alle consultazioni svolte finora, in particolare nella regione berbera della Cabilia, dove in alcuni comuni le urne sono andate letteralmente deserte. Almeno un partito politico con forti radici in questa storica provincia algerina ha annunciato la sua partecipazione: si tratta del Fronte delle forze socialiste (Ffs), il più antico partito di opposizione in Algeria, che ha scelto di prendere parte alle amministrative venerdì scorso, 10 settembre. Anche il Partito dei Lavoratori (Pt) ha deciso di avviare le pratiche per le candidature del 27 novembre. Resta da capire l’orientamento del Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd), il cui peso non è trascurabile, soprattutto in Cabilia. Questa formazione politica ha optato per una dura opposizione al potere dal secondo mandato dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika. Questa linea si è radicalizzata dall'inizio dell'Hirak e ha spinto l’Rcd a boicottare, insieme ad altre formazioni politiche, le elezioni presidenziali del dicembre 2019, il referendum sulla revisione costituzionale del novembre 2020 (che ha dotato l'Algeria di una nuova Costituzione) e le elezioni legislative anticipate del 12 giugno 2021. “Tsa” ritiene che stavolta il partito potrebbe seguire le orme del Ffs e del Pt, annunciando la sua partecipazione al voto durante il Consiglio nazionale previsto questo venerdì, 17 settembre. (Ala)