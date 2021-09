Imprese: sindacati annunciano presidio a Milano contro cessione di 900 lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Uilca/Uil e Unison della Banca nazionale del lavoro saranno in presidio domani, dalle ore 10:30, in piazza Lina Bo’ Bardi a Milano, per protestare contro il progetto di cessione di numerose lavorazioni e soprattutto di circa 900 lavoratori e la chiusura di numerose agenzie su tutto il territorio nazionale. La manifestazione, si legge in una nota, segue una lunga serie di presidi tenutisi in numerose piazze sul territorio nazionale quali Roma, Firenze, Napoli e Bari. La continua riduzione dei lavoratori delle banche e la ulteriore chiusura di numerosi sportelli di prossimità, scrivono i sindacati, scaricano sulla “sempre più indifesa clientela il peso totale di un disservizio annunciato, con il conseguente abbandono del tessuto economico del territorio”. (Com)