Fd'I: Lollobrigida, buon lavoro a Rastrelli

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Sergio Rastrelli, nominato responsabile di Fd'I Napoli. Il suo impegno e radicamento sul territorio sono un prezioso contributo al progetto portato avanti dal presidente Giorgia Meloni e sapranno rappresentare un punto di riferimento per la comunità umana e politica della città". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)