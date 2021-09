Lavoro: Fratoianni, ancora una vittima in Toscana, interrompere questa catena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una vittima in Toscana, ieri a Pisa, su un posto di lavoro. Prosegue la strage di Stato senza interruzioni.Bisogna interrompere con tutti i mezzi questa catena di morti". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "In Spagna vengono effettuate 270 mila ispezioni di lavoro ogni anno. In Italia - prosegue il leader di Si - 160 mila. E in Spagna con il doppio del personale a disposizione. Come? Dando più responsabilità agli enti locali e permettendo di trattenere gli introiti delle multe per reinvestirli sul territorio. Il risultato? -5,6 per cento di morti sul lavoro rispetto lo scorso anno in Spagna, da noi il +11 per cento dal 2019". "Non solo - aggiunge -. A queste azioni si aggiungono la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e uno studio - conclude Fratoianni - sull'effetto della precarietà sui giovani. E se prendessimo spunto?". (Com)