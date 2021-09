© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non faccio polemiche con Lamorgese. Dico solo che non è possibile che due giorni fa a Rimini un richiedente asilo abbia accoltellato cinque persone e tra queste un bambino di sei anni, ricoverato in rianimazione. Noi di questa gente non ne abbiamo bisogno, va rimandata a casa". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a una manifestazione elettorale ad Assisi.(Rin)