Calabria: de Magistris, terra profanata da rifiuti tossici con la responsabilità di politica

- "La Calabria è terra profanata dai rifiuti tossici. Una questione scomoda che ha spinto la politica a nascondere la polvere sotto il tappeto. Il sequestro della vasta area industriale di 8400 metri quadri, trasformata in una discarica di rifiuti pericolosi, a Vibo Valentia, è frutto di un'industrializzazione che ha saccheggiato queste terre, per poi lasciare solo detriti e macerie. Scelte politiche sbagliate a monte, quando gran parte dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno sono finiti nelle tasche sbagliate". Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria e sindaco di Napoli. "La nostra idea di rilancio della Calabria mette al centro la tutela dell'ambiente e quando sarò eletto presidente, nei primi cento giorni, darò vita all'Agenzia regionale per la protezione del territorio. Impegno sottoscritto sposando il documento #Votaalpostomio, stilato da diverse associazioni. Ho sempre creduto fortemente nella democrazia partecipativa e voglio condividere il mio progetto di rilancio della Calabria con sindacati, movimenti, associazioni e persone che da sempre si battono per queste terre". (segue) (Ren)