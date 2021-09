Calabria: de Magistris, terra profanata da rifiuti tossici con la responsabilità di politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allargherò le competenze dell'assessorato all'Ambiente - aggiunge de Magistris - strategico per un rilancio del patrimonio naturale calabrese, e metterò le aree devastate dall'inquinamento al centro di un grosso progetto di bonifica e riqualificazione, legato alla valorizzazione del territorio e del mare, attraverso turismo sostenibile ed economia circolare. Ma centrale sarà anche il contrasto all'abbandono delle aree interne, impiegando un grande investimento umano ed economico per dare vita alla rigenerazione dei borghi e alle infrastrutture tecnologiche necessarie per connettere aree impervie con il resto del mondo. Senza dimenticare il contrasto al dissesto idrogeologico, la tutela e messa in sicurezza delle montagne, delle strade, dei viadotti e il sostegno alla cultura e all'artigianato. Il tempo dei castelli di vento promessi da chi ha saccheggiato la Calabria è finito. Ora tocca al popolo calabrese che rappresenteremo con dignità e competenza". (Ren)