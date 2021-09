Spagna: presidente Madrid Ayuso chiede di anticipare congresso regionale Pp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha chiesto alla direzione nazionale del Partito popolare (Pp) spagnolo di accelerare lo svolgimento del congresso del Pp di Madrid. In quell'occasione, che suppur non abbia ancora una data definita dovrebbe tenersi a metà 2022, Diaz Ayuso concorrerà per la presidenza. La direzione nazionale non ha appoggiato esplicitamente la candidatura di Diaz Ayuso, in quanto l'opzione privilegiata al momento prevede che i ruoli di presidente della regione e guida del partito locale non siano assunti dalla stessa persona. Secondo il quotidiano "El Pais", settori del Pp vicini alla Ayuso pensano che la direzione nazionale stia cercando di guadagnare tempo per trovare un candidato alternativo o per esplorare quali possibilità potrebbe avere il sindaco di Madrid, José Luis Martinez-Almeida, come candidato. (Spm)